Kuveyt'te ABD askerinin diz çökme anları gündem olmuştu! O pilotu 'kan tezkeresi' mi kurtardı?

İran ile ABD arasındaki savaşta her geçen saat çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde Kuveyt'te 'yanlışlıkla' düşürülen ABD'ye ait 3 F-15 savaş uçağındaki askerler yerel halk tarafından önce İranlı sanılmış ve ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı. Daha sonra ABD'li oldukları ortaya çıkan askerlerle ilgili ABD basınından çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

NE OLMUŞTU?

Nefes'te yer alan habere göre, ABD ve İsrail'in İran'a savaş başlatmasının ardından Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, Kuveyt semalarında tarihe geçecek bir "dost ateşi" olayı meydana geldi. İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle teyakkuza geçen Kuveyt hava savunması, yanlışlıkla ABD'ye ait üç F-15 savaş uçağını düşürdü.

Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın olayla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre Kuveyt'e ait bir F/A-18 savaş uçağı, tek başına yanlışlıkla üç Amerikan F-15 savaş uçağını düşürdü.

ABD'li bir yetkili, F/A-18 pilotunun Amerikan uçaklarına üç füze fırlattığını söyledi. Üç ABD uçağının da düştüğü, pilotların fırlatma koltuklarını kullanarak sağ kurtulduğu belirtildi.

ASKERLERİ 'KAN TAZKERESİ' Mİ KURTARDI?

Uçakları düşen pilotlar kendilerini ıssız arazilerde ve yerleşim yerlerinde beklemedikleri durumların içinde buldu.

Bölge halkı başta pilotların İranlı olduğunu sanarak tedirgin davrandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde elinde boru olan bir Kuveytlinin yere yeni inmiş Amerikan askerine bağırdığı görüldü.

Ancak pilotların Amerikalı olduğu anlaşılınca sivillerin askerlere yardım ettiği ve onları kurtarma ekiplerine teslim ettiği görüldü.

Olayın ardından Amerikan pilotlarının yıllardır üzerlerinde taşıdığı kan tezkeresi (blood chit) gündeme geldi. Bu belgelerde, düşen pilotlara yardım eden sivillerin ABD hükümeti tarafından ödüllendirileceğini taahhüt eden ve pek çok dilde yazılmış ifadeler yer alıyor.

Ancak Kuveyt'te düşürülen pilotların bu belgeleri taşıyıp taşımadığı açıklanmadı.

İLK KEZ AFGANİSTAN'DA KULLANILDI

Kan tezkeresi uygulaması ilk kez 1842'de Afganistan'da İngiliz ordusu tarafından kullanılmıştı. ABD ise bu yönteme ilk kez 1941 yılında Çin'de yürütülen operasyonlarda kullanmaya başladı.

Program özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında yaygınlaştı. New York Times'ın aktardığına göre Kore Savaşı sırasında siviller tarafından kurtarılan askerler için 42 kişiye ödeme yapıldı.