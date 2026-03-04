HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kuveyt'te ABD askerinin diz çökme anları gündem olmuştu! O pilotu 'kan tezkeresi' mi kurtardı?

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Geçtiğimiz günlerde Kuveyt tarafından 'yanlışlıkla' düşürülen 3 F-15 savaş uçağı dünyanın gündemine oturmuştu. Kendilerini fırlatmayı başarabilen ABD askerleri hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD basınına göre, başta yerel halk tarafından İranlı sanılan askerleri 'kan tezkeresi' (blood chit) kurtarmış olabilir. Daha önce Afganistan ve Çin'de de kullanılan 'kan tezkeresi' dünyanın gündemindeyken detaylar ise bir hayli dikkat çekici. İşte haberin tüm ayrıntıları!

İran ile ABD arasındaki savaşta her geçen saat çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde Kuveyt'te 'yanlışlıkla' düşürülen ABD'ye ait 3 F-15 savaş uçağındaki askerler yerel halk tarafından önce İranlı sanılmış ve ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı. Daha sonra ABD'li oldukları ortaya çıkan askerlerle ilgili ABD basınından çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Kuveyt te ABD askerinin diz çökme anları gündem olmuştu! O pilotu kan tezkeresi mi kurtardı? 1

NE OLMUŞTU?

Nefes'te yer alan habere göre, ABD ve İsrail'in İran'a savaş başlatmasının ardından Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, Kuveyt semalarında tarihe geçecek bir "dost ateşi" olayı meydana geldi. İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle teyakkuza geçen Kuveyt hava savunması, yanlışlıkla ABD'ye ait üç F-15 savaş uçağını düşürdü.

Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın olayla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre Kuveyt'e ait bir F/A-18 savaş uçağı, tek başına yanlışlıkla üç Amerikan F-15 savaş uçağını düşürdü.

Kuveyt te ABD askerinin diz çökme anları gündem olmuştu! O pilotu kan tezkeresi mi kurtardı? 2

ABD'li bir yetkili, F/A-18 pilotunun Amerikan uçaklarına üç füze fırlattığını söyledi. Üç ABD uçağının da düştüğü, pilotların fırlatma koltuklarını kullanarak sağ kurtulduğu belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD pilotunun Kuyevtlilerin önünde diz çöktüğü anlar gündem oldu! ABD pilotunun Kuyevtlilerin önünde diz çöktüğü anlar gündem oldu!
3 ABD savaş uçağı düştü! İlk açıklama geldi 3 ABD savaş uçağı düştü! İlk açıklama geldi

ASKERLERİ 'KAN TAZKERESİ' Mİ KURTARDI?

Uçakları düşen pilotlar kendilerini ıssız arazilerde ve yerleşim yerlerinde beklemedikleri durumların içinde buldu.

Bölge halkı başta pilotların İranlı olduğunu sanarak tedirgin davrandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde elinde boru olan bir Kuveytlinin yere yeni inmiş Amerikan askerine bağırdığı görüldü.

Ancak pilotların Amerikalı olduğu anlaşılınca sivillerin askerlere yardım ettiği ve onları kurtarma ekiplerine teslim ettiği görüldü.

Olayın ardından Amerikan pilotlarının yıllardır üzerlerinde taşıdığı kan tezkeresi (blood chit) gündeme geldi. Bu belgelerde, düşen pilotlara yardım eden sivillerin ABD hükümeti tarafından ödüllendirileceğini taahhüt eden ve pek çok dilde yazılmış ifadeler yer alıyor.

Ancak Kuveyt'te düşürülen pilotların bu belgeleri taşıyıp taşımadığı açıklanmadı.

Kuveyt te ABD askerinin diz çökme anları gündem olmuştu! O pilotu kan tezkeresi mi kurtardı? 3

İLK KEZ AFGANİSTAN'DA KULLANILDI

Kan tezkeresi uygulaması ilk kez 1842'de Afganistan'da İngiliz ordusu tarafından kullanılmıştı. ABD ise bu yönteme ilk kez 1941 yılında Çin'de yürütülen operasyonlarda kullanmaya başladı.

Program özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında yaygınlaştı. New York Times'ın aktardığına göre Kore Savaşı sırasında siviller tarafından kurtarılan askerler için 42 kişiye ödeme yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'ye yeni güncelleme!ChatGPT'ye yeni güncelleme!
Apple, yanlışlıkla uygun fiyatlı modelini sızdırdı!Apple, yanlışlıkla uygun fiyatlı modelini sızdırdı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kuveyt İran savaş abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.