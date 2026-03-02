HABER

Pilotu bagaja koymuşlardı... Kuveyt ve ABD doğruladı: 3 ABD savaş uçağı düştü

Devrim Karadağ

Körfez'deki savaş bölgeyi adeta yangın yerine dönüştürürken, ABD'ye 3 F-15 savaş uçağının vurularak düşürüldüğü belirtildi. Yayımlanan görüntülerde kurtulan pilotun bir aracın bagajına konulduğu anlar da yer alırken; Kuveyt’te bulunan ABD Büyükelçiliği’nin de hedef alındığı bildirildi. Kuveyt ise iddiaları doğruladı, "ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu" açıklamasında bulundu. ABD'den de ilk açıklama geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından savaş tüm Körfez ülkelerine yayıldı. İran, operasyona destek veren ülkelere yönelik peş peşe misilleme saldırıları düzenlerken, Kuveyt'ten gelen son haber gündem yarattı.

ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

ABD’ye ait olduğu belirtilen F-15 savaş uçağının Kuveyt'te vurularak düştüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, savaş pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kaldığı görüldü.

Pilotu bagaja koymuşlardı... Kuveyt ve ABD doğruladı: 3 ABD savaş uçağı düştü 1

Sosyal medyada kurtulan savaş pilotuna ait olduğu iddia edilen bir görüntü de paylaşıldı.

Pilotu bagaja koymuşlardı... Kuveyt ve ABD doğruladı: 3 ABD savaş uçağı düştü 2

Pilotu bagaja koymuşlardı... Kuveyt ve ABD doğruladı: 3 ABD savaş uçağı düştü 3

KUVEYT DOĞRULADI: "BİRKAÇ ABD UÇAĞI DÜŞTÜ"

Kuveyt tarafından ise söz konusu haberler doğrulandı. Kubeyt Ordusu'ndan yapılan açıklamada "ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu" denildi.

Pilotu bagaja koymuşlardı... Kuveyt ve ABD doğruladı: 3 ABD savaş uçağı düştü 4

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA: "3 UÇAĞIMIZ DOST ATEŞİ SONUCU DÜŞTÜ"

ABD'den yapılan ilk açıklamada 3 savaş uçağının düştüğü doğrulandı. Açıklamada "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşürüldü. 6 kişilik mürettebatın tamamı güvenli bir şekilde paraşütle atladı" denildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HEDEF ALINDI

Öte yandan Kuveyt’te bulunan ABD Büyükelçiliği’nin hedef alındığı bildirildi. Büyükelçilik yakınlarından dumanlar yükseliyor.

ABD Büyükelçiliği, Kuveyt üzerinde devam eden füze ve İHA tehdidi nedeniyle güvenlik uyarısı yayımladı.

Açıklamada, “Büyükelçiliğe gelmeyin” çağrısı yapıldı. ABD vatandaşlarından bulundukları yerde sığınmaları, konutlarının mümkün olan en alt katında ve pencerelerden uzak bir noktada kalmaları istendi. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri savaş uçağı
boş yerleri vurmayın büyükelçilik filan hikaye , şu uçak gemisini vurun abd biter biter yemin ederim Washington'a saldırmaya başlarsınız.
@onurcan_2022 De hayde Onurcan
yani uçak gemisine saldırmiyor İRAN anlamadım 🇮🇷🇮🇷🇮🇷
@onurcan_2022 gel savaşı yönet maşallah
aynı anda 200 füzeyi gönder uçak gemisine bak bakalım
peki neden gönderemiyorlar. de hele öğrenek.
ABD ve İTRAİL düşen füze ve uçaklarını hep yalanlıyor
