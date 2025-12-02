Aksaray’da 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında bıçaklandı, şüpheli kayıplara karıştı

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki A.K.E. ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında taşıdığı bıçağı çıkaran çocuk, A.K.E.’yi bacağından ve omuz kısmından bıçaklayarak yaraladı. Kavga ve yaralı çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YARALI ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen çocuk kayıplara karıştı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...