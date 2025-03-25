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  4. Aksaray'da 7 farklı kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı... Yüzlerce çeşit kaçak ürün ele geçirildi

Aksaray'da 7 farklı kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı... Yüzlerce çeşit kaçak ürün ele geçirildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.03.2025 15:35
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Aksaray'da düzenlenen operasyonlarda yüzlerce kaçak ürün ele geçirirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da 7 farklı kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı... Yüzlerce çeşit kaçak ürün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik 17-23 Mart tarihlerinde savcılık koordinesinde 7 farklı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 adet cep telefonu, 8 adet tuşlu telefon, 28 adet farklı emtia, 11 adet akıllı saat, 583 paket sigara, 11 adet elektronik sigara, 78 kilo 775 gram nargile tütünü, 257 kilogram nargile kömürü, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 287 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kaçakçılık operasyonu
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