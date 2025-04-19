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Aksaray'da akıllara durgunluk veren olay! Önce çarptı sonra yaralı halde yerde yatan kardeşini bırakıp kaçtı... Annenin isteği şoke etti

Aksaray'da kurye Efe K.'nin (19) motosikletine çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Zehra G. (19), yaralı halde yerde yatan kardeşini bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen anne Sevil G., polise "Kızım araç kullanmıyor" diyerek ceza yazılmamasını istedi.

Aksaray'da akıllara durgunluk veren olay! Önce çarptı sonra yaralı halde yerde yatan kardeşini bırakıp kaçtı... Annenin isteği şoke etti
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Kavşağı'nda meydana geldi. Kurye Efe K. yönetimindeki 68 AFE 318 plakalı motosiklet ile Zehra G. yönetimindeki plakasız elektrikli bisiklet çarpıştı.

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Sürücüler Efe K. ile başında kask olmayan Zehra G. ve arkasında oturan erkek kardeşi Y.G. (13) yola savrulup yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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"CEZA YAZMAYIN, EŞİM BENİ ÖLDÜRÜR"

Zehra G., yaralı halde yerde yatan kardeşini bırakıp elektrikli bisikletine binerek kaçtı. Sağlıkçılar Efe K. ile Y.G.'yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuklarının kaza yaptığını duyup olay yerine gelen Sevil G., polislere, "Ceza yazmayın, kızım araç kullanmıyor, elektrikli bisiklet kullanıyor. Ceza yazmayın, eşim beni öldürür. Elektrikli bisikleti alalı daha birkaç gün oldu" dedi.

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Bir polis memuru ise kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçamayacağını, işlem yapacağını söyledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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Ceza Aksaray anne elektirikli bisiklet kardeş kaza
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