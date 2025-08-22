HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aksaray'da asansör faciası! Tamir etmek için üzerine çıktılar, halat koptu: 2 ağır yaralı

Aksaray'da 5 katlı apartmanın asansör motorunu değiştirmek için 5. katta kabin üzerine çıkan 2 usta, halatların boşalması sonucu kabinle birlikte düştü. Yere çakılmadan şans eseri 3 kat düşüp 1. katta duran kabinin üzerinde bulunan 2 işçi ağır yaralanırken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Aksaray'da asansör faciası! Tamir etmek için üzerine çıktılar, halat koptu: 2 ağır yaralı

Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Viva Park evleri A Blok binasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Binanın asansöründe oluşan arıza nedeniyle bina yönetimi tarafından asansör tamir bakım firmasına haber verildi. Bir süre sonra binaya gelen 4 asansör ustası yaptığı incelemelerde asansör motorunun değişmesi gerektiğini belirterek bina yönetiminin onayı üzerine motor değişimi için çalıma başlattı.

Aksaray da asansör faciası! Tamir etmek için üzerine çıktılar, halat koptu: 2 ağır yaralı 1

HALATIN BİR ANDA BOŞALMASI SONUCU KABİNLE BİRLİKTE DÜŞTÜLER

Binanın 5. katında asansör kabinin üzerine çıkıp çalışmaya başlayan Burak İ. (21) ve Mustafa Ali A. (16) halatın bir anda boşalması sonucu kabinle birlikte düştü. Yere çakılmadan şans eseri asansör kabini binanın 1. kat seviyesinde çakılarak durdu. Büyük bir gürültüyle ne olduğunu anlayamayan bina sakinleri telaşla apartmana çıkarken, tamir için gelen ve dışarıda olan diğer 2 asansör tamir personeli hemen duruma müdahale ederek 1 kattan asansör kapısını açarak mesai arkadaşlarına ulaştı. Asansörün düştüğünü öğrenen bina sakinleri ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Aksaray da asansör faciası! Tamir etmek için üzerine çıktılar, halat koptu: 2 ağır yaralı 2

EKİPLERİN BÜYÜK UĞRAŞLARI SONUCU KURTARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri koşarak apartmanın birinci katına ulaştı. Burada yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıları itfaiye ekiplerinin de yardımı ile sedyeyle binadan çıkarıp sedyeye alındı. Ardında yaralılar sedyeyle ambulansa taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Aksaray da asansör faciası! Tamir etmek için üzerine çıktılar, halat koptu: 2 ağır yaralı 3

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas’ta ana hat su borusu patladıSivas’ta ana hat su borusu patladı
Direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attıDireksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

Anahtar Kelimeler:
Aksaray asansör kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan Neom'a ihtar! UEFA'ya gidiliyor...

Galatasaray'dan Neom'a ihtar! UEFA'ya gidiliyor...

Tur Dolmabahçe'ye kaldı! Şanssız gece...

Tur Dolmabahçe'ye kaldı! Şanssız gece...

Gündemden düşmüyor! Satıldı, yeni sahibi bir futbolcu: İşte fiyatı...

Gündemden düşmüyor! Satıldı, yeni sahibi bir futbolcu: İşte fiyatı...

ABD vizeniz iptal edilebilir! ABD'den yeni karar: Hepsi tek tek incelenecek

ABD vizeniz iptal edilebilir! ABD'den yeni karar: Hepsi tek tek incelenecek

Acil durum ilan etmişti! Trump: "Gece ordu ile birlikte sokaklarda devriyeye çıkacağım"

Acil durum ilan etmişti! Trump: "Gece ordu ile birlikte sokaklarda devriyeye çıkacağım"

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.