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Aksaray'da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı!

Aksaray'da bir akaryakıt istasyonunda ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra kamyonete binerek trafiğe çıkan Engin G., (39), bir akaryakıt istasyonuna girerek yakıt pompasına yanaştı.

Aksaray'da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı!

Pompacıya 4 bin liralık yakıt koymasını söyleyen Engin G. kafasını koyduğu direksiyonda sızıp kaldı. Pompa görevlisi bir süre uyandırmaya çalışsa da sürücünün uyanmaması üzerine durum bölgede görevli bekçilere bildirildi. Bekçiler olay yerine ambulans ve trafik ekibi istedi.

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 1

UZUN SÜRE UYANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Önce sağlıkçıların sonra da bekçilerin uzun uğraşlarla uyandırmaya çalıştığı alkollü sürücü güçlükle uyandırılabilirken, araçtan indirilerek sedyeye yatırılmaya çalışıldı. Sedyeye yatmak istemeyen sürücü tekrar kamyonete binmek istese de bekçiler tarafından ikna edilerek ambulansa alındı.

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 2

YASAL SINIRIN 11 KATI ÜZERİNDE 2.33 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince alkol metre üfletilen sürücü yasal sınırın 11 katı üzerinde 2.33 promil alkollü çıktı.

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 3

POMPACI ELİNDE POS MAKİNESİYLE AMBULANSTA

Elindeki pos makinesi ile ambulans kapısında bekleyen pompacı ise sürücüye pos makinesini vererek ambulans içinde yakıt parasını tahsil etmeye çalıştı.

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 4

Sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yapılan sorgulamasında şahsın daha öncede alkollü araç kullanmaktan yakalandığı tespit edildi.

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 5

EHLİYETİNE 2 YIL SÜREYLE EL KONULUP 250 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

  1. kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 250 bin lira da para cezası kesildi.

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 6

Kamyonet ise olay yerine çağırılan çekici marifeti ile otoparka çektirildi. Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca sürücü hakkında adli işlem tahkikatı başlatıldı.

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 7

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 8

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 9

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 10

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 11

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 12

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 13

Aksaray da bir garip olay... Benzin aldı sonra sızdı: Uyandığında ceza yağmıştı! 14
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.43
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Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
79.06
Anahtar Kelimeler:
Aksaray benzin
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