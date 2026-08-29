HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ponzi Mine'nin 35 milyonluk vurgunu! Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlü isimleri böyle ağına çekmiş

Ponzi Mine lakabıyla bilinen Mine Mumcu'nun birçok farklı şehirde aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Helin Avşar, Ece Erken ve Semih Erden'in de aralarında bulunduğu birçok kişiyi 35 milyon dolandıran Ponzi Mine'nin kendisini "avukat", "kamu görevlisi" ve "Yahudi iş insanı Maria Mine Mumcu" gibi birçok farklı kimlikle tanıttığı öğrenili.

Ponzi Mine'nin 35 milyonluk vurgunu! Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlü isimleri böyle ağına çekmiş
Doğukan Akbayır

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hükümlü şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda hakkında 38 ayrı UYAP aranması olan 12 suç kaydı bulunan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Mine Mumcu Kadıköy'de yakalandı.

Ponzi Mine nin 35 milyonluk vurgunu! Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlü isimleri böyle ağına çekmiş 1

35 MİLYON VURGUN İDDİASI

Sabah'ın haberine göre Ponzi Mine lakabıyla tanınan Mine Mumcu'nun Kars, Erzincan, Ankara, Malatya ve İstanbul'da çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 35 milyon lira vurgun yaptığı iddia edildi. Kendisini Kamu görevlisi gibi tanıttığı, bürokratları tanıdığı beyanıyla iletişim kurduğu öne sürülen Mumcu ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Kadıköy Suadiye'de bir kafede otururken yakalandı.

Ponzi Mine nin 35 milyonluk vurgunu! Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlü isimleri böyle ağına çekmiş 2

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN DOLANDIRILMASINDA ADI GEÇİYOR

İşletme mezunu olduğu belirtilen Mumcu'nun, aralarında bürokratlar, tanınmış isimler ve farklı meslek gruplarından kişilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.

Aralarında Helin Avşar, Ece Erken, Basketbolcu Semih Erden'in de bulunduğu ünlü isimlerin dolandırılmasında adının geçtiği öne sürüldü.

Ponzi Mine nin 35 milyonluk vurgunu! Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlü isimleri böyle ağına çekmiş 3

YAHUDİ İŞ İNSANI MARİA DİYE TANITMIŞ

Şüphelinin kendisini bazı kişilere "avukat", "kamu görevlisi" ve "Yahudi iş insanı Maria Mine Mumcu" olarak tanıttığı iddia edildi. Mumcu'nun kamuoyunda "Ponzi" olarak bilinen sistemle yaklaşık 35 milyon lira topladığı ileri sürüldü.

Ponzi Mine nin 35 milyonluk vurgunu! Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlü isimleri böyle ağına çekmiş 4

38 UYAP DOSYASI VAR

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Mumcu'nun üzerinde başkasına ait kimlik bulunduğu belirlendi. Şüpheli hakkında başkasına ait kimlik kullanılması nedeniyle de işlem yapıldı. Emniyette yapılan incelemede Mumcu'nun Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) 38 ayrı dosyadan arandığı ve 12 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ponzi Mine nin 35 milyonluk vurgunu! Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlü isimleri böyle ağına çekmiş 5

ÇOK SAYIDA KAYDI VAR

Mumcu'nun arandığı dosyalar arasında "rüşvet", "suç örgütü", "resmi belgede sahtecilik", "tehdit", "kooperatif dolandırıcılığı", "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma" ve "yağma" suçlarının da bulunduğu öğrenildi.

Ponzi Mine nin 35 milyonluk vurgunu! Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlü isimleri böyle ağına çekmiş 6

20 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Yapılan incelemelerde Mumcu hakkında yürütülen dosyalardan 20'sinde kesinleşmiş hüküm bulunduğu, 18 dosyada ise ifadesinin alınmasının beklendiği belirtildi.
Mumcu'nun hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzmanından '2 günde 5 kilo verdiren diyet' uyarısı Uzmanından '2 günde 5 kilo verdiren diyet' uyarısı
Silivri’deki sır ölümde skandallar zinciri mercek altındaSilivri’deki sır ölümde skandallar zinciri mercek altında

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ece Erken Helin Avşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Fenerbahçe'de ayrılık! Talisca için anlaşma sağlandı: İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de ayrılık! Talisca için anlaşma sağlandı: İşte yeni takımı

Son pozları olay oldu! Bakan bir daha baktı

Son pozları olay oldu! Bakan bir daha baktı

Gelen mesajı onayladı “İptal” sandı, 150 bin lirasından oluyordu!

Gelen mesajı onayladı “İptal” sandı, 150 bin lirasından oluyordu!

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.