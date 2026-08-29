Ponzi Mine'nin 35 milyonluk vurgunu! Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden... Ünlü isimleri böyle ağına çekmiş

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hükümlü şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda hakkında 38 ayrı UYAP aranması olan 12 suç kaydı bulunan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Mine Mumcu Kadıköy'de yakalandı.

35 MİLYON VURGUN İDDİASI

Sabah'ın haberine göre Ponzi Mine lakabıyla tanınan Mine Mumcu'nun Kars, Erzincan, Ankara, Malatya ve İstanbul'da çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 35 milyon lira vurgun yaptığı iddia edildi. Kendisini Kamu görevlisi gibi tanıttığı, bürokratları tanıdığı beyanıyla iletişim kurduğu öne sürülen Mumcu ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Kadıköy Suadiye'de bir kafede otururken yakalandı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN DOLANDIRILMASINDA ADI GEÇİYOR

İşletme mezunu olduğu belirtilen Mumcu'nun, aralarında bürokratlar, tanınmış isimler ve farklı meslek gruplarından kişilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.

Aralarında Helin Avşar, Ece Erken, Basketbolcu Semih Erden'in de bulunduğu ünlü isimlerin dolandırılmasında adının geçtiği öne sürüldü.

YAHUDİ İŞ İNSANI MARİA DİYE TANITMIŞ

Şüphelinin kendisini bazı kişilere "avukat", "kamu görevlisi" ve "Yahudi iş insanı Maria Mine Mumcu" olarak tanıttığı iddia edildi. Mumcu'nun kamuoyunda "Ponzi" olarak bilinen sistemle yaklaşık 35 milyon lira topladığı ileri sürüldü.

38 UYAP DOSYASI VAR

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Mumcu'nun üzerinde başkasına ait kimlik bulunduğu belirlendi. Şüpheli hakkında başkasına ait kimlik kullanılması nedeniyle de işlem yapıldı. Emniyette yapılan incelemede Mumcu'nun Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) 38 ayrı dosyadan arandığı ve 12 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA KAYDI VAR

Mumcu'nun arandığı dosyalar arasında "rüşvet", "suç örgütü", "resmi belgede sahtecilik", "tehdit", "kooperatif dolandırıcılığı", "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma" ve "yağma" suçlarının da bulunduğu öğrenildi.

20 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Yapılan incelemelerde Mumcu hakkında yürütülen dosyalardan 20'sinde kesinleşmiş hüküm bulunduğu, 18 dosyada ise ifadesinin alınmasının beklendiği belirtildi.

Mumcu'nun hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.