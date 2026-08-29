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Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında olay yaratacak detay: "Bazı eşyaları su altına sonradan yerleştirilmiş"

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonu hakkında bilgi verdi. Bakan Gürlek operasyon kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun ölümünü 'intihar' gibi göstermek amacıyla eşyalarının su altına sonradan koyulduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında olay yaratacak detay: "Bazı eşyaları su altına sonradan yerleştirilmiş"
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından, Türkiye'nin yakınen takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yeni detayları paylaştı. 5. dalga operasyonun gerçekleştiğini ve 10 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Bakan Gürlek, Gülistan'ın ölümüyle ilgili olaya intihar süsü verilmesi amacıyla bazı eylemlerin gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında olay yaratacak detay: "Bazı eşyaları su altına sonradan yerleştirilmiş" 1

5. DALGA OPERASYON: 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakan Gürlek'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında olay yaratacak detay: "Bazı eşyaları su altına sonradan yerleştirilmiş" 2

SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKİCİ TESPİTLER

Soruşturmada; Gülistan’ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı.

Türkiye nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında olay yaratacak detay: "Bazı eşyaları su altına sonradan yerleştirilmiş" 3

İNTİHAR İHTİMALİNİ DESTEKLEYEN BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan’a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı."

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Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku
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