Meteoroloji alarm verdi! 26 il için sarı ve turuncu kod: Sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Karadeniz, (Şırnak dışında) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. 30.08.2026 (Pazar) günü akşam saatlerine etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: güneybatı kesimlerde sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Isparta, Burdur ve Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa); Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer hamleli kuvvetli fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

26 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Adana, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Denizli, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.

Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Tokat'ın kuzey ilçeleri ile Samsun ve Ordu çevrelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

İSTANBUL'DA HAVA SERİNLİYOR

İstanbul'da da gün içerisinde yağış geçişlerinin etkili olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde kent genelinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Kentte poyrazın da etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 24-25 derece civarında seyretmesi nedeniyle hava mevsim normallerine göre daha serin hissedilecek.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli olması öngörülüyor.

EGE'DE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Ege Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ancak bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın hızının yer yer 40-60 kilometre/saat seviyesine ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

AKDENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Akdeniz Bölgesi'nin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Özellikle Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞLI HAVA

İç Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR SÜRECEK

Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bölge genelinde yağış bekleniyor.

Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması, Tokat'ın kuzey kesimleri ile Samsun ve Ordu çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI

Doğu Anadolu'nun Şırnak dışındaki kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bölgenin güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilirken, bölge genelinde toz taşınımı görülebileceği bildirildi.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Denizlerde de hareketli bir hava bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.