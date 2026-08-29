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Bakan Ersoy CHP'li Salıcı'ya açtığı 5 kuruşluk davayı kazandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Antalya Kundu’daki bir turizm arazisine ilişkin iddiaları nedeniyle CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’ya açtığı sembolik 5 kuruşluk manevi tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Salıcı’nın Bakan Ersoy’a 5 kuruş manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine karar verdi.

Bakan Ersoy CHP'li Salıcı'ya açtığı 5 kuruşluk davayı kazandı
Devrim Karadağ

Söz konusu tartışma, Salıcı’nın 16 Mart 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başlamıştı. Salıcı, Antalya Kundu’daki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakan Ersoy’a tahsis edildiğini ve ÇED raporu gerekliliklerinin atlandığını öne sürmüştü.

BAKAN ERSOY İDDİALARI BELGELERİYLE YALANLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise iddiaları belgelerle yalanlayarak, söz konusu arazinin 1997 yılında, Ersoy’un bakanlık görevinden 21 yıl önce, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiğini açıklamıştı. Bakanlık ayrıca ETS’nin sürece yeni bir kamu tahsisiyle değil, mevcut tahsis hakkına sahip şirketin hisselerini satın alarak dahil olduğunu bildirmişti.

Bakan Ersoy CHP li Salıcı ya açtığı 5 kuruşluk davayı kazandı 1

BAKAN ERSOY, 5 KURUŞLUK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Bakan Ersoy, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Salıcı hakkında sembolik 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Salıcı’nın avukatı ise mahkemedeki savunmasında paylaşımı “eleştiri” olarak nitelendirerek, “Müvekkilim eleştiri sınırlarında bir paylaşım yapmıştır. Davanın reddini talep ediyoruz” dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, davanın reddi talebini kabul etmeyerek Salıcı’yı 5 kuruş manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte Bakan Ersoy’a ödemeye mahkûm etti.

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Anahtar Kelimeler:
kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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