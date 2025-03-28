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  4. Aksaray’da çarpışan otomobillerden birinin tekeri koptu: 3 yaralı

Aksaray’da çarpışan otomobillerden birinin tekeri koptu: 3 yaralı

28.03.2025 18:16
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Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden birinin tekeri yerinden koptu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Aksaray’da çarpışan otomobillerden birinin tekeri koptu: 3 yaralı

Kaza, Aksaray-Konya Karayolu 15 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden S.A. (63) idaresindeki 58 DE 359 plakalı otomobil iddiaya göre yola aniden çıkan G.K. (39) yönetimindeki 34 SVC 69 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı.

Kazada adeta hurdaya dönen 58 plakalı aracın sağ tekeri yerinden çıkarak fırlarken araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan kızı G.A. (25) ile 34 plakalı Mercedes marka otomobil sürücüsü G.K. olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya Aksaray
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