Aksaray'da feci kaza! Otomobil, tıra çarptı: Ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı

Aksaray'da tıra arkadan çarpan otomobildeki ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı.

Konya Bulvarı'nda M.A.Ş. (43) idaresindeki otomobil, Mustafa Bağlan yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı koptu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olan ağabey Muhammet Murat Şahin (48) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan kardeşi sürücü M.A.Ş. ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Bağlan, gazetecilere, yolun sol tarafının dubalarla kapalı olduğunu, normal yolda ilerlediği sırada bir ses duyduğunu söyledi.

Otomobilin tırın arka tarafına çarptığını belirten Bağlan, "Otomobil çok süratliydi. Yoksa aracın bu şekle gelmesi imkansız." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

