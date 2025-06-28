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Aksaray'da feci ölüm! Otomobil, lastiği patlayan tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da lastiği patladığı için otoyola park eden tıra otomobilin çarptığı kazada otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti, torunu yaralandı.

Aksaray'da feci ölüm! Otomobil, lastiği patlayan tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi Boğazköy mevki Niğde istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametine seyreden Kürşat G. (48) idaresindeki 80 AER 657 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu yolun sağında durdu.

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PARK HALİNDEKİ TIRA OK GİBİ SAPLANDI

Bu sırada yine aynı istikamete seyreden Hamza Şababli (66) yönetimindeki 34 HMZ 551 plakalı Mercedes marka otomobil arkadan tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mercedes marka otomobil adeta hurda yığınına dönerken sürücü ile araçta bulunan eşi Suna Şababli (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

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12 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAZADAN YARALI KURTULDU

Araçta yolcu olarak bulunan torunları 12 yaşındaki S.Ş. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Küçük kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Tır sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray kaza
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