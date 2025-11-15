HABER

Aksaray'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

AKSARAY'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aksaray'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'güzellik merkezi' adı altında faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Operasyonda Y.S. (22), B.S. (22), F.M. (37) ve O.A. (37), gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 55 bin 55 lira ve 50 euro ele geçirilirken, iş yerleri faaliyetten menedildi. İş yerlerinde bulunan 16 kişiye de idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. F.M. ve O.A. tutuklanırken, B.S. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. (DHA)

Kaynak: DHA

Aksaray
