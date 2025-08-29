HABER

Aksaray'da korkunç cinayet! Emekli mühendisi öldürerek buzdolabına koyup, yol kenarına attı... Katil kaçamadı

Aksaray'da dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan ve kayıp olarak aranan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ın (54), Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yol kenarında, buzdolabı içinde cesedi bulundu. Altıngan'ın mesai arkadaşı Y.C.K. (27) tarafından öldürüldüğü tespit edilirken, kaçan şahıs Kayseri'de gözaltına alındı.

Melih Kadir Yılmaz

İki evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu.

KAMERALAR İNCELEME ALTINA ALINDI

Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

ARACIN İZİ SÜRÜLDÜ; CANSIZ BEDENİ BUZDOLABIN İÇİNDEN ÇIKTI

İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği saptandı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, dün Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında kayalık bölgedeki buzdolabını fark etti. Polis, buzdolabını açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

TABANCA İLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Tekin Atılgan'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopside Atılgan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, cesedin taşındığı aracın, aynı iş yerinde çalışan Y.C.K.'ye ait olduğunu saptadı.

KAÇAN KATİL YAKALANDI

Atılgan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlaşılan Y.C.K. de dün kaçıp saklandığı Kayseri'de gözaltına alındı. Y.C.K., sorgulanmak için Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

