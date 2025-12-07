HABER

Kars’ta yoğun sis: Uçak seferleri iptal edildi

Kars’ta etkili olan sis ve kar yağışı görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal olurken, İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağa ise yakın şehirlere yönlendirme yapıldı.

Kars’ta yoğun sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars-Göle-Ardahan karayolunda etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan sis hava ulaşımını da vurdu. Yoğun sisten dolayı Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal oldu. İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağa ise başka şehirlere yönlendirildi. Kentte özellikle yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürüyor.

Kars’ta yoğun sis: Uçak seferleri iptal edildi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kars
