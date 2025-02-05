Aksaray'da korkunç kaza! Yaralanan kadın kendi acısını unutup eşini düşündü: "Haber vermeyin, korkar"

Kaza, saat 12.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 33'üncü Cadde'de meydana geldi. Mobilya dükkanından çıktıktan sonra yol kenarına park ettiği aracına yönelen Bircan B.'ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Bahri D. (33) yönetimindeki otomobil çarptı. Yola savrulan kadın yaralandı.

"EŞİME HABER VERMEYİN,KORKAR"

Otomobilden inip yaralı kadının yanına giden Bahri D., "Yakınınıza haber verelim mi?" dedi. Bunun üzerine Bircan B., "Eşim şehir dışında, görevde. Haber vermeyin, korkar. Çok ağrım var, sağlık ekiplerine bildirdin" cevabını verdi. Bu sırada çevredekiler de yaralı kadını kardan korumak için üzerine battaniye örttü.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri D. polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)