Aksaray'da obruk tehlikesi! Tedirgin eden açıklama: "Yerleşim yerlerine girerse can kayıpları olur"

Son yıllarda İç Anadolu Bölgesi'nde Konya Ovası başta olmak üzere Aksaray'da da oluşmaya başlayan obruklar bölgede tedirginliğe neden olurken, yapılan incelemelerde Aksaray genelinde 9'u büyük toplam 86 obruk tespit edildi. Uzmanlar, yeraltı sularının çekilmeye devam etmesiyle birlikte obrukların yerleşim yerlerine kadar gelebileceğini belirtiyor. Yapılan açıklamada, "Allah korusun yerleşim yerlerine girerse can kayıpları olur" ifadelerine yer verildi.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da son yıllarda yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık artarken, obruk tehlikesi de tedirgin ediyor.

HER GEÇEN GÜN DAHA DERİNE İNİYOR

Tarımsal üretimde Türkiye'de birçok üründe ilk 10'a giren Aksaray'da 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak toplam 20 bin civarında su kuyusu bulunuyor. Eskiden yüzeye çok yakın seviyelerden çıkan yeraltı suyu ise her geçen gün daha derine iniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Jeoloji Mühendisi Tayfun Aydın, kuraklıkla birlikte yeraltı su kaynaklarının tam anlamıyla beslenemediğini belirtti.

"86 CİVARINDA OBRUK OLUŞUMU TESPİT EDİLDİ"

Su çekilmeleriyle birlikte obruk oluşumlarının bitirilemeyeceğine vurgu yapan Aydın, alınacak önlemlerle obrukları durdurma şansı olduğunu ifade ederek, "Obruk oluşumu Sultanhanı ve Eskil gibi arazilerde yeraltı su seviyesinin çekilmesiyle birlikte örtü tabakanın düşmesi sonucunda oluşan çukurlardır. Bölgemizde 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak 20 bin civarında su kuyusu var. Yeraltı suları çekiliyor ve dolayısıyla obruklar oluşuyor. Aksaray yöresinde 86 civarında obruk oluşumu tespit edildi" dedi.

"YERLEŞİM YERLERİNE GİRERSE CAN KAYIPLARI OLUR"

Açıklamalarına devam eden Aydın, "Bunun 8 veya 9 tanesi çok büyük obruklar. Eğer ki bu şekilde su çekilmeye devam ederse obruk oluşumları çoğalacak ve yerleşim yerlerine doğru gelecektir, çok büyük tehlike arz etmektedir. Bu kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak zaten yağmurlar da az olduğu için su kullanımı denetim altına alınarak bir önlem getirilmelidir. Yoksa obrukların oluşması devam edecek, bu obruk oluşumlarını bitiremeyiz ancak durdurma şansımız var. Allah korusun yerleşim yerlerine girerse can kayıpları olur. Onun için yetkililer şu anda bunu gözlemliyor, denetim altında" ifadelerini kullandı.
