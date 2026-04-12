Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 12. Bulvar ile 71. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray A. idaresindeki motosiklet ile Hüseyin S. (44) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlatarak otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.



