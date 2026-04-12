Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 12. Bulvar ile 71. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray A. idaresindeki motosiklet ile Hüseyin S. (44) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlatarak otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 1

Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşkale’de zincirleme kaza: 4 jandarma personeli yaralandıAşkale’de zincirleme kaza: 4 jandarma personeli yaralandı
İskenderun’da evin mutfağı alevlere teslim olduİskenderun’da evin mutfağı alevlere teslim oldu

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

