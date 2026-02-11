Aksaray’da park, bahçe ve okul bölgeleri denetim altında

Aksaray’da park, bahçe ve okul bölgelerinde görev alan asayiş ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürürken, tüm şahısların üst araması yapılarak sorgudan geçiriliyor.

Aksaray’da huzur ve güven ortamının oluşturulması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri park, bahçe ve okul bölgelerinde aralıksız denetim yapıyor. Denetimlerde tüm şahıslar üst aramasından geçirilirken, ellerindeki poşet ve sırt çantalarına kadar aranıyor. Kimlik kontrolünden geçirilen şahısların GBT sorgulaması da yapılıyor. Denetimlerin yanı sıra asayiş ekipleri park, bahçe ve okul bölgelerinde devriye atıyor.

Yapılan uygulamaları değerlendiren vatandaşlardan Kenan Çayır, "Endüstri Meslek Lisesi önündeki polis uygulaması çok yerinde bir uygulama. Öğrencilerimizin çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli. Bu tür uygulamaların devam etmesini isteriz. Polisi gördüğümüzde kendimizi daha güvende hissediyoruz daha da huzur buluyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise emniyet güçlerine teşekkür ederek, "Polis ekiplerimize Allah sabır versin. Toplumun kendine çeki düzen vermesi lazım. Polis ekiplerimiz parkta denetim yapıyorlar çok memnunuz" diye konuştu.

Emniyetten yapılan bilgilendirmede denetimlerin her gün aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır