Aksaray'da tasarladığı araç gündem olmuştu! Trafikten men edildi, ehliyetine el konuldu, para cezası kesildi: Psikoteknik değerlendirme kararı

Aksaray'da yapılan ve bilim kurgu filmlerini aratmayan araç dikkat çekmişti. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bugün aracı menetti. Araç sahibi hakkında para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu. Araç sahibi Fatih Mutlu'nun da 100 ceza puanını doldurduğu için de psikoteknik değerlendirmeden geçmesine karar verildi.

Aksaray'da otomobil tutkunu Fatih Mutlu, 10 yıldır kullandığı 1991 model aracını, motor ve şasi bölümünü genişleterek, son 6 ay yaptığı modifiyeyle, kurgu filmlerindeki araçlara benzetti.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, EHLİYETİNJE EL KONULDU, PARA CEZASI KESİLDİ

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mutlu'nun aracı trafikten men edildi. Mutlu hakkında, modifiye araç kullandığı için 8 bin 306 TL idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve 100 ceza puanını doldurduğu için de psikoteknik değerlendirmeden geçmesine karar verildi.

Mutlu aracına ilişkin, ''Kendi geliştirdiğim bir araçtır. 500 litre yakıt deposuna sahip olduğu için 3 bin kilometre kadar yakıt ikmali olmadan gidebilen bir araçtır. 4 bin motor gücüne ve saatte 350-400 kilometre hıza sahiptir. Osman Gazi Köprüsü'nde 400 kilometre hızı denemeyi istiyorum. 6 ay gece gündüz çalışarak, kendim tasarlayıp bu hale getirdim. Trafiğe çıkıyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Test amaçlı belirlediğim güzergahlarda kullanıyorum. Aracı görenler çok şaşırıyor. Şasisi ise güçlendirilmiş şasidir'' diye konuşmuştu.

