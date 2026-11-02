Aksaray’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Eskil ilçesi Akkaş köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. yönetimindeki otomobil ile Ali Ö. idaresindeki tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle büyük hasar gören otomobilin içinde sıkışan sürücü Hasan B. ile Rukiye B. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, titiz bir çalışmayla otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayı yara almadan atlatan tır şoförü Ali Ö. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır