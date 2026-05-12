Aksaray’da uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama

Aksaray’da yapılan operasyonlarda uyuşturucuyla yakalanan 22 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik takip başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 22 şahıs şehir merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Ev, araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid, 117 gram metamfetamin, 106 adet sentetik ecza hap, 10 gram esrar, 3 gram amfetamin, 2,19 gram eroin, 1 gram kokain, 18 bin 250 lira nakit para, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıslardan 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

