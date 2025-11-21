HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Aksaray’da beslenmesi, ticareti yasak olan, keskin bir zehre sahip olup alerjik bünyeler ve çocuk ile yaşlılarda ölümcül etkisi olan Anadolu sarı akrebi satışı yapan şahıs, satış yaptığı esnada doğa koruma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. Zehrinin litresi 10 milyon dolar olan akreplere el konulurken şahsa 60 bin 187 lira para cezası kesildi.

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, doğa ve hayvanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapan Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bir şahsın bulundurması, beslenmesi, toplanması ve ticareti yasak olan Anadolu sarı akrebinin satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen doğa koruma ekipleri kimliğini tespit ettikleri Musa B. (25) isimli şahsı takibe aldı.

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar 1

ŞÜPHELİ ŞAHSIN TELEFON KONUŞMALARINDAN İPUCUNA ULAŞILDI

Yapılan takipte elindeki keskin bir zehre sahip olup alerjik bünyeler ve çocuk ile yaşlılarda ölümcül etkisi olan Anadolu sarı akrebini telefonla görüştüğü şahsa satmaya getiren Musa B., satış yaptığı esnada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Doğa koruma ekipleri biri yavru diğeri genç olan 2 Anadolu sarı akrebine el koyarken, şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 60 bin 187 lira idari para cezası kesti.

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar 2

LİTRESİ YAKLAŞIK 10 MİLYON DOLAR!

Doğa koruma ekiplerinin yaptığı açıklamada, akrebin keskin bir zehre sahip olduğu, zehrin kozmetik sanayisinde ve antibiyotiklerin ham maddesinde kullanıldığı ve zehrin litresinin yaklaşık olarak 10 milyon dolar olduğu belirtildi.

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar 3

AKREP SOKMALARI ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Öte yandan bu akrebin zehri sağlıklı yetişkinlerde 36-48 saat kadar çok şiddetli kramplar, spazmlar, titreme, aşırı üşüme gibi semptomlar gösterdiği ve ardından kendiliğinden bünyeden atıldığı, ancak alerjik bünyelerde, çocuklar ve yaşlılarda ölümcül etki gösterebileceği belirtildi.

21 Kasım 2025
21 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Muğla! Piyasa değeri 4 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildiYer: Muğla! Piyasa değeri 4 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 7 tutuklamaBursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 7 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Aksaray akrep zehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı için korkutan açıklama! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı için korkutan açıklama! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.