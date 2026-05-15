Aksaray Valiliği'nden “Madde mi Mana mı? Yoksa Bağımlılık mı?” projesi

Tanıtım programında, bağımlılığın yalnızca bireysel değil; aileyi, toplumu ve geleceği etkileyen önemli bir sorun olduğuna dikkat çekilerek, mücadelede toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Proje kapsamında başta ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin velileri olmak üzere 18 yaş üstü vatandaşlara yönelik bilinçlendirme konferansları düzenlenecek. Okullarda okul aile birlikleri, öğretmenler ve okul idarecilerinin katkısıyla yürütülecek çalışmalarda; bağımlılığın fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri uzman ekipler tarafından anlatılacak.

İl merkezinde başlayacak eğitimlerin daha sonra ilçelerde de gerçekleştirileceği belirtilirken, ayrıca Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi ve çeşitli meslek gruplarına yönelik bilgilendirme programları da yapılacaktır.

Güvenlik güçlerinin sahada uyuşturucu ve madde tacirlerine karşı devam eden mücadelesinin, yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı olmadığı, aile içinde kurulan iletişimin, okul ortamının ve sosyal destek mekanizmalarının da büyük önem taşıdığı gerçeğine dikkat çekilmiştir.

Projeyle gençlerin spor, sanat ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi amaçlanmış, “Maddeye esir olma, manada özgürleş” mottosuyla yürütülecek çalışmalar toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle sürdürülecektir.