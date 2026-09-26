Aksaray’da 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 5. katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Erol B., ikamet ettiği 7 katlı binanın 5. katındaki balkondan aşağıya düştü. Düşen adamı gören binanın altındaki esnaf durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Erol B.’ye ilk müdahaleyi kaldırımda yaptı.

Durumu ağır olan yaralı adam ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erol B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şubesi ve Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi ve başsavcılığın tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır