Aksaray’da bıçakçı dükkanını soyan 3 şüpheli yakalandı

Aksaray’da bıçakçı dükkanının camını kırarak binlerce liralık bıçağı çalıp kayıplara karışan 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray’da bıçakçı dükkanını soyan 3 şüpheli yakalandı

Olay dün gece yarısı Minarecik Mahallesi 559 sokakta bulunan bir bıçakçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Barış I. (50) isimli esnafa ait dükkana gelen 3 kişi iş yerinin camını kırarak vitrindeki bıçakları çaldı. Sabah erken saatlerde dükkanını açmak için iş yerine gelen Barış I. dükkanının camının kırık ve bıçaklarının çalındığını gördü. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemeler ve kamera takibinden 3 şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi. Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) başta olmak üzere çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını takip ederek önce şahısların kimliklerini sonra da ikametlerini tespit eden asayiş ekipleri yaptıkları 3 ayrı operasyonla yaşları 18'den küçük olan 3 çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Çocuklar sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı tahkikat sürüyor.

