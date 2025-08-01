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Aksaray’da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray’da TOGG marka araç, kavşakta bir başka otomobil ile çarpışarak hurdaya döndü. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Aksaray’da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı Toptancılar Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Mert Can V. (17) idaresindeki 68 AFS 846 plakalı otomobil ile Elif T. (37) yönetimindeki 68 AEJ 375 plakalı TOGG marka araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi. TOGG marka aracın adeta hurdaya döndüğü kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Fatih T. (40), Zeynep Sahra T. (6), Hacı Hakan T. (14), Mouazollah R. (23), Zabıhollah İ. (26) olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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