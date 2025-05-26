Aksaray’da otomobil tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

Kaza, Aksaray-Ankara Kara yolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Hatay’a alçı götüren B.Y. (31) idaresindeki tır, kavşaktan ambulansın geçmesi için frene bastı. Bu sırada arkadan gelen, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin büyük kısmı tırın altına girdi. Araçta sıkışan yaralı sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenirken, tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır