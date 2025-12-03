HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aksaray’da sarı çizmeli yol güvenliği

Aksaray’da çift şeritli yolda şeridin birini mobil taşıma asansör kamyoneti ile işgal ederek ev taşımacılığı yapan şirketin yolda aldığı sarı çizmeli güvenlik önlemi görenleri şaşırttı.Olay, Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi üzerinde yaşandı.

Aksaray’da sarı çizmeli yol güvenliği

Aksaray’da çift şeritli yolda şeridin birini mobil taşıma asansör kamyoneti ile işgal ederek ev taşımacılığı yapan şirketin yolda aldığı sarı çizmeli güvenlik önlemi görenleri şaşırttı.

Aksaray’da sarı çizmeli yol güvenliği 1

Olay, Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir apartmana eşya taşımak isteyen nakliye şirketi trafik güvenliği için ilginç bir yola başvurdu. Çift şeritli yolun bir şeridini kapatarak mobil eşya taşıma asansörünün bulunduğu kamyoneti park eden nakliyeciler, şeridin kapalı olduğunu trafikteki diğer sürücülere fark ettirmek amacıyla yola duba ile önlem almak yerine sarı bir çizme koyarak trafik güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Aksaray’da sarı çizmeli yol güvenliği 2

Virajlı olan cadde üzerinde sarı çizmeyi gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, nakliyeciler sarı çizmeli yol güvenliğinin ardından eşya taşıma işlemini başladı. Taşıma işlemi saatlerce sürdü.

Aksaray’da sarı çizmeli yol güvenliği 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendiBeyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendi
Mardin’de devrilen aracın sürücüsü yaralandıMardin’de devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.