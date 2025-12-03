Aksaray’da sarı çizmeli yol güvenliği

Aksaray’da çift şeritli yolda şeridin birini mobil taşıma asansör kamyoneti ile işgal ederek ev taşımacılığı yapan şirketin yolda aldığı sarı çizmeli güvenlik önlemi görenleri şaşırttı.

Olay, Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir apartmana eşya taşımak isteyen nakliye şirketi trafik güvenliği için ilginç bir yola başvurdu. Çift şeritli yolun bir şeridini kapatarak mobil eşya taşıma asansörünün bulunduğu kamyoneti park eden nakliyeciler, şeridin kapalı olduğunu trafikteki diğer sürücülere fark ettirmek amacıyla yola duba ile önlem almak yerine sarı bir çizme koyarak trafik güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Virajlı olan cadde üzerinde sarı çizmeyi gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, nakliyeciler sarı çizmeli yol güvenliğinin ardından eşya taşıma işlemini başladı. Taşıma işlemi saatlerce sürdü.

