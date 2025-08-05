'Akşener' sorusuna gündem olacak yanıt! Dervişoğlu'nun aday çağrısı da dikkat çekti: "Tek başıma karar veremem"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM'de bugün mesaisine başlayan 'terörsüz Türkiye' süreci komisyonu hakkında mesajlar veren Dervişoğlu'na "Akşener'le görüşüyor musunuz?" sorusu da soruldu.

'AKŞENER' SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ

Soruya "Siyaseten görüşmüyoruz" diye yanıt veren Dervişoğlu şöyle ekledi:

"Ama önemli günlerde, bayramda seyranda, Anneler Günü’nde, Babalar Günü’nde, yaş günlerinde görüşüyoruz. Bir ihtiyaç hasıl olursa karşılıklı görüş alışverişinde bulunmamızın da mahsuru yoktur.

"BENİM YOĞURT YİYİŞİM FARKLIDIR"

Ben sayın kurucu genel başkanımıza karşı aday olup kongre kazanmış değilim. Bize bir ev kurduğu, kendisinden sonra gelecek olanlara o evi büyütme görevini bıraktığı sürecin sonunda geldim. Onunla bir siyasi ihtilafım olmadığı gibi çatışmam söz konusu değil. Ama açıkça söyleyebilirim ki herkesinki gibi benim yoğurt yiyişim de farklıdır."

'ORTAK ADAY' ÇIKIŞI

Dervişoğlu'nun gündeme ilişkin öne çıkan mesajları ise şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değiştirilmeli. Sistemden kurtulmak için ortak bir cumhurbaşkanı adayında birleşmek durumundayız. Ortak adayın ana fikri bu sistemden kurtulmak olmalı.

Aday belirleme çalışması yapmadık. Ortak adaya tek başıma karar vermem. CHP aday belirlerken tek başına belirledi, zorunluluktan kaynaklanmış olabilir.

"BU KOMİSYONDAN ANAYASA TALEBİ ÇIKMAZ"