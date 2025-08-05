'Akşener' sorusuna gündem olacak yanıt! Dervişoğlu'nun aday çağrısı da dikkat çekti: "Tek başıma karar veremem"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM'de bugün mesaisine başlayan 'terörsüz Türkiye' süreci komisyonu hakkında mesajlar veren Dervişoğlu'na "Akşener'le görüşüyor musunuz?" sorusu da soruldu.
Soruya "Siyaseten görüşmüyoruz" diye yanıt veren Dervişoğlu şöyle ekledi:
"Ama önemli günlerde, bayramda seyranda, Anneler Günü’nde, Babalar Günü’nde, yaş günlerinde görüşüyoruz. Bir ihtiyaç hasıl olursa karşılıklı görüş alışverişinde bulunmamızın da mahsuru yoktur.
Ben sayın kurucu genel başkanımıza karşı aday olup kongre kazanmış değilim. Bize bir ev kurduğu, kendisinden sonra gelecek olanlara o evi büyütme görevini bıraktığı sürecin sonunda geldim. Onunla bir siyasi ihtilafım olmadığı gibi çatışmam söz konusu değil. Ama açıkça söyleyebilirim ki herkesinki gibi benim yoğurt yiyişim de farklıdır."
Dervişoğlu'nun gündeme ilişkin öne çıkan mesajları ise şöyle:
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