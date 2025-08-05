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'Akşener' sorusuna gündem olacak yanıt! Dervişoğlu'nun aday çağrısı da dikkat çekti: "Tek başıma karar veremem"

Son dakika haberi: Türk siyasetinin son yıllarına damga vuran isimlerden Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığını bıraktıktan sonra da kamuoyunda en merak edilen isimlerden biri olmaya devam ediyor. Halefi Müsavat Dervişoğlu'nun canlı yayında Akşener sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, ortak aday çıkışıyla da ses getirecek bir çağrıda bulundu.

'Akşener' sorusuna gündem olacak yanıt! Dervişoğlu'nun aday çağrısı da dikkat çekti: "Tek başıma karar veremem"
Hazar Gönüllü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM'de bugün mesaisine başlayan 'terörsüz Türkiye' süreci komisyonu hakkında mesajlar veren Dervişoğlu'na "Akşener'le görüşüyor musunuz?" sorusu da soruldu.

'AKŞENER' SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ

Soruya "Siyaseten görüşmüyoruz" diye yanıt veren Dervişoğlu şöyle ekledi:
"Ama önemli günlerde, bayramda seyranda, Anneler Günü’nde, Babalar Günü’nde, yaş günlerinde görüşüyoruz. Bir ihtiyaç hasıl olursa karşılıklı görüş alışverişinde bulunmamızın da mahsuru yoktur.

Akşener sorusuna gündem olacak yanıt! Dervişoğlu nun aday çağrısı da dikkat çekti: "Tek başıma karar veremem" 1

"BENİM YOĞURT YİYİŞİM FARKLIDIR"

Ben sayın kurucu genel başkanımıza karşı aday olup kongre kazanmış değilim. Bize bir ev kurduğu, kendisinden sonra gelecek olanlara o evi büyütme görevini bıraktığı sürecin sonunda geldim. Onunla bir siyasi ihtilafım olmadığı gibi çatışmam söz konusu değil. Ama açıkça söyleyebilirim ki herkesinki gibi benim yoğurt yiyişim de farklıdır."

'ORTAK ADAY' ÇIKIŞI

Dervişoğlu'nun gündeme ilişkin öne çıkan mesajları ise şöyle:

  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değiştirilmeli. Sistemden kurtulmak için ortak bir cumhurbaşkanı adayında birleşmek durumundayız. Ortak adayın ana fikri bu sistemden kurtulmak olmalı.

Akşener sorusuna gündem olacak yanıt! Dervişoğlu nun aday çağrısı da dikkat çekti: "Tek başıma karar veremem" 2

  • Aday belirleme çalışması yapmadık. Ortak adaya tek başıma karar vermem. CHP aday belirlerken tek başına belirledi, zorunluluktan kaynaklanmış olabilir.

"BU KOMİSYONDAN ANAYASA TALEBİ ÇIKMAZ"

  • Meclis bu haliyle anayasa yapamaz. Komisyon dayatılarak kuruldu, bu komisyondan anayasa talebi çıkmaz.
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Meral Akşener İYİ Parti Anayasa komisyon müsavat dervişoğlu tbmm
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