Aksu ve Sarayönü belediye başkanla AK Parti’ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı taktı

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti grup toplantısında resmen AK Parti saflarına katıldı.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sırasında İsa Yıldırım’a parti rozetini takarak yeni katılımı ilan etti.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Bir süre önce CHP’den istifa eden Yıldırım, bağımsız olarak sürdürdüğü belediye başkanlığı görevine artık AK Parti çatısı altında devam edecek.

NECATİ KOÇ DA AK PARTİ'YE KATILDI

AK Parti'ye katılan bir diğer isim de Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç oldu. Koç'un da parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.