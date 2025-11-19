HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Aksu ve Sarayönü belediye başkanla AK Parti’ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı taktı

CHP’den istifa ederek bir süredir bağımsız olarak görevini sürdüren Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti’ye geçti. AK Parti'ye katılan iki ismin de rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı.

Aksu ve Sarayönü belediye başkanla AK Parti’ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı taktı
Devrim Karadağ

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti grup toplantısında resmen AK Parti saflarına katıldı.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sırasında İsa Yıldırım’a parti rozetini takarak yeni katılımı ilan etti.

Aksu ve Sarayönü belediye başkanla AK Parti’ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı taktı 1

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Bir süre önce CHP’den istifa eden Yıldırım, bağımsız olarak sürdürdüğü belediye başkanlığı görevine artık AK Parti çatısı altında devam edecek.

NECATİ KOÇ DA AK PARTİ'YE KATILDI

AK Parti'ye katılan bir diğer isim de Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç oldu. Koç'un da parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Aksu ve Sarayönü belediye başkanla AK Parti’ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı taktı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akıllı saat, akıllı yüzük derken yeni bir cihaz daha çıktı!Akıllı saat, akıllı yüzük derken yeni bir cihaz daha çıktı!
Komşuya çivili elektrikli saldırı! Suçu polise attı: "İnsan hemen ölmez"Komşuya çivili elektrikli saldırı! Suçu polise attı: "İnsan hemen ölmez"

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.