HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstediği verilmeyince restorana tüfekle saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde işletme sahibinden alkollü içki isteyen saldırgan, isteğine olumsuz cevap alınca restorana tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstediği verilmeyince restorana tüfekle saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gürkan T. (42) isimli şahıs, Kızko Sahili'nde bir restorana giderek mekan sahibi Ahmet E.'den bir şişe alkollü içecek istedi. Ancak işletmenin sahibi bu isteği olumsuz yanıtladı. Mekan sahibiyle tartışan Gürkan T. daha sonra restorandan uzaklaştı ve iki saat sonra işletmeye elinde bir tüfekle yeniden girdi. Saldırgan, kapıdan girer girmez tüfekle etrafa gelişigüzel ateş açtı.

İstediği verilmeyince restorana tüfekle saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı 1

İSTEDİĞİ OLMADIĞI TÜFEKLE ÖLÜM SAÇTI

Güvenlik kamerasına yansıyan ve 2026'nın ilk saatlerinde gerçekleşen saldırıda, Gömeç Belediyespor Tesislerinde çalışan ve arkadaşı olan mekan sahibine yardım için restoranda bulunan Hasan Durka (36), Zafer A., mekan sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Saldırgan Gürkan T. ise, tüfekle mekandan uzaklaştı. Saldırıda Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Zafer A.'nın ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Mekan sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen kadının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

İstediği verilmeyince restorana tüfekle saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı 2

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki saatlik bir kovalamacanın ardından Gürkan T.'yi yakaladı.
Öte yandan, ilçenin sevilen gençlerinden Hasan Durka, Gömeç Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Gömeç Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazeye; Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı Melih Bağcı, daire amirleri, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Edremit Körfezi ilçelerinin spor kulüpleri yöneticileri ve yüzlerce Gömeçli katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üsküdar sahilinde lodos etkili oldu; dev dalgalar oluştuÜsküdar sahilinde lodos etkili oldu; dev dalgalar oluştu
Ukrayna'nın Herson'daki İHA saldırısında ölü 28'e yükseldiUkrayna'nın Herson'daki İHA saldırısında ölü 28'e yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.