Aktif yanardağ olan Hasan Dağı gözlem altında

Milattan 7 bin yıl önce patlayan Hasan Dağı aradan geçen binlerce yıla rağmen hareketliliğini sürdürürken, en son 6 Şubat depreminde yaşanan gaz ve su yükselmesi deprem sonrası tekrar normal haline döndü. Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış Kapadokya’nın açılış kapısı olan Aksaray’ın sembolü Hasan Dağı’nda 6 Şubat depreminde 51 milimetre yükselen gaz ve su seviyeleri deprem sonrası normal seviyesine döndü.

Hasan Dağı’nın halen aktif bir yanardağ olduğunu ifade eden Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, "Hasan Dağı ilimizin sembolü olan volkanik bir dağdır. Hasan Dağı milattan 7 bin yıl önce patlamıştır. Günümüzde de aktif bir yanardağdır ama aktif olduğunu söylememizin kimseyi korkutmasına gerek yok.

Burada AFAD ve üniversite iş birliğiyle 3 ayrı istasyon kurulmuştur. Bu istasyonlarla buradaki gaz çıkışları ve yeraltı su hareketliliği birebir denetlenmektedir. En son 6 Şubat depreminde burada 51 milimetre gaz ve su yükselmesi olmuştur. Deprem sonrası da tekrar normal haline geçmiştir. Hasan Dağı şu anda bile hala gözlemlenmektedir. Ancak aktif bir yanardağdır. 6 Şubat depremiyle birlikte yeraltına bağlı olarak su seviyeleri 51 milimetre yükselmiştir. Buda Hasan Dağı’nın hala aktif olduğunu ve faylara bağlı olarak çalıştığının göstergesidir. Aktif ama ‘Hasan Dağı patlarsa ne kadar bir mesafeyi etkileyecek’ gibi soruların cevapları bilim ışığında eldeki verilerde. AFAD’ın kurduğu gözlem istasyonlarında ne zaman gaz çıkışı olduğu, yeraltı su seviyesi ne kadar yükseliyor, ne kadar aktif gibi denetimler yapılıyor" dedi.

Hasan Dağı Aksaray
