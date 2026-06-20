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Al Arabiya: "İsviçre'deki ABD-İran görüşmelerinde İran heyetine Galibaf liderlik edecek"

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, ABD-İran arasında yarın İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerde İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın liderlik edeceğini ve heyette İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de yer alacağını öne sürdü.

Al Arabiya: "İsviçre'deki ABD-İran görüşmelerinde İran heyetine Galibaf liderlik edecek"

ABD ile İran arasında yarın İsviçre’de yapılması beklenen görüşmeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çeşitli kaynaklar, İran heyetinde yer alacak isimlere ilişkin iddialarda bulundu. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, heyete İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın liderlik edeceğini öne sürdü. Haberde, heyette ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, İran Petrol Bakanı Yardımcısı Hamid Bord, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin de yer alacağı iddia edildi.

Kaynaklar, İran heyetine önceki müzakere turunda olduğu gibi çeşitli alanlardan uzman komitelerin de eşlik edeceğini belirtti. Ayrıca, İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti’nin ekonomik komiteye başkanlık edeceği öne sürüldü.

Al Arabiya: "İsviçre deki ABD-İran görüşmelerinde İran heyetine Galibaf liderlik edecek" 1

GÖRÜŞMELERE UAEA BAŞKANI GROSSİ’NİN DE KATILACAĞI İDDİA EDİLDİ

İsrail basını, İran’ın nükleer programına ilişkin başlıkların ele alınacağı bazı teknik görüşmelere Uluslararası Atom Enerji Ajanası (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin de katılacağını iddia etti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF VE GENELKURMAY BAŞKANI MÜNİR DE GÖRÜŞMELERE KATILACAK

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD-İran arasındaki mutabakat zaptının imzalanmasını müteakiben gerçekleştirilecek söz konusu teknik düzeydeki görüşmelerin yarın yapılacağını açıklamıştı. Pakistan ve Katar’ın da söz konusu temaslarda arabuluculuk rolü üstleneceği belirtilmişti. Adı açıklanmayan bir Pakistanlı yetkili, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in de görüşmelere katılacağını açıklamıştı.

WİTKOFF VE KUSHNER İSVİÇRE’DE

ABD Başkanı Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in halihazırda İsviçre’de bulunduğunu ve görüşmelere ilişkin çalışmalarını sürdürdüklerini açıklamıştı. Vance, söz konusu görüşmelere katılmak üzere yakın zamanda İsviçre’ye doğru hareket edebileceğini söylemişti.

ABD ve İran heyetleri, son olarak 11-12 Nisan tarihlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında bir araya gelmiş, taraflar hem dolaylı hem de yüz yüze temaslarda bulunmuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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