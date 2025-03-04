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  4. Alaattin Köseler gözaltı için gelen polisleri 04.00'te takım elbiseyle karşılamış!

Alaattin Köseler gözaltı için gelen polisleri 04.00'te takım elbiseyle karşılamış!

04.03.2025 15:54
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Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in evine gece 04.00'te ekipler gitmişti. Köseler'in polisleri takım elbiseyle karşıladığı belirlendi. Sebebinin ise yurt içi uçuşu olduğu belirtildi.

Alaattin Köseler gözaltı için gelen polisleri 04.00'te takım elbiseyle karşılamış!

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ADRES VE KULLANDIKLARI ARAÇ AYNI

Soruşturma kapsamında çalışma yapan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyenin ihalelerine çağrılan 15 ana ve bunlara ait 60 alt şirketin beraber hareket ettiği, çoğunun adresinin ve kullandıkları araçların dahi aynı olduğu tespit edildi.

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YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan teknik çalışmalarda ise şirket sahibi şüphelilerin ihalelere yönelik müdahaleleri, "Beykoz Kahvecisi" adıyla kurulan WhatsApp grubundaki yazışmalarda da yer aldı.

YAZIŞMALARIN İÇERİKLERİ

Şirket sahiplerinin yazışmalarında, ihaleler için verilen tekliflere ilişkin bilgiler, tebligatlara göre birbirlerine danışmaları, ödemelerden verilen ücretlere kadar aralarındaki anlaşmalar dikkati çekti.

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Yazışmalarda, şirket sahiplerinin yapılacak ihaleler öncesi birbirleriyle görüş alışverişinde bulunması da yer aldı.

"ONLAR PATLARSA KÖTÜ"

İhaleye giren bir firmanın belediye için düzenlediği usulsüz faturalarla ilgili yazışmasında "Beykoz için aldığımız faturalar var, onlar patlarsa kötü. Yabancı hiçbir firmadan bir şey almadık. Bu iş çorap söküğü gibi. Onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona, ondan ona gider." şeklindeki yazışması dikkati çekti.

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65 BİN LİRA MAAŞ, 200 BİN LİRA KİRA

Soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün emniyetteki işlemleri sırasında, yaptığı görev karşılığında 65 bin lira ücret aldığını beyan ettiği öğrenildi. Yapılan çalışmada, Gümüş'ün yaklaşık 200 bin lira kira bedeli olan bir rezidansta kaldığı tespit edildi.

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Soruşturmada tanık olarak dinlenen bir kişinin ise aydınlatma işinin bir firmaya verilmesi için Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in çalışanlara baskı yaptığını, direnenlerin ise ya yerinin değiştirildiğini ya da işten çıkartıldığını söylediği öğrenildi.

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TAKIM ELBİSEYLE KARŞILADI

Bu arada, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, gözaltına alındığı gün, sabah saatlerinde yurt içi uçuşu olduğu için hazırlık yaptığı, adrese giden polis ekiplerini takım elbiseyle karşıladığı belirtildi. (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz soruşturma Alaattin Köseler
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