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Erzurum'da kar etkili oldu

Erzurum’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

Erzurum'da kar etkili oldu

Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkili oldu. Lapa lapa yağan karla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak fotoğraf ve video çekti. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını yürüyerek izledi. Karın kısa sürede araçların üzerinde birikmesiyle sürücüler de araçlarını temizlemek için uğraştı.
Kar yağışını değerlendiren Muhammet Taşkesen, "Herkes ilk defa kar görmüş gibi davranıyor. Burası Erzurum karda yağacak, hepimiz çok zorlular göreceğiz. Erzurum kardan geçilmez" dedi.
Aydın’dan Erzurum’a gelen Mehmet Alper ise 12 yıldır kar görmediğini belirterek, "Aydın’dan geldim, 12 yıldır kar görmüyorum. Yani şimdi çok güzel bir hava var burada. Kar yağması erken mi, geç mi bilemedim ama biraz daha erken gibi oldu ama güzel bir şey bence" diye konuştu.

"KEŞKE BİRAZ DAHA GEÇ OLSAYDI"

Sezer Akgül de kar yağışının erken başladığını ifade ederek, "Gerçekten kar yağması biraz erken oldu bizim için. Keşke biraz daha geç olsaydı, daha iyi olurdu. Ama soğuklar geldi gerçekten" dedi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum
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