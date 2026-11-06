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Bakırköy’de trafik kazası! 1 ölü, 3 yaralı

Bakırköy’de hafif ticari aracın yolun karşısına geçen yayalara çarptığı kazada 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kadın yaralandı.

Bakırköy’de trafik kazası! 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih istikametine giden hafif ticari araç, yolun karşısına geçen 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 18 yaşındaki A.V. adlı genç kız ile 3 kadın yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan A.V., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan bir kişi ile diğer yaralıların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle cadde kapanırken, trafik polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya karışan aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bakırköy’de trafik kazası! 1 ölü, 3 yaralı 1

Bakırköy’de trafik kazası! 1 ölü, 3 yaralı 2

Bakırköy’de trafik kazası! 1 ölü, 3 yaralı 3

Bakırköy’de trafik kazası! 1 ölü, 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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