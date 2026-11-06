Denizli’de dolandırıcılık operasyonu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale, Merkezefendi ve Buldan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 59 farklı ilde ikamet eden 127 kişiyi sahte internet ilanları aracılığıyla dolandırdığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin MASAK raporlarında toplam 114 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır