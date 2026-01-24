HABER

Alacak kavgası ölümle bitti! Arkadaşını otomobilde vurdu

Gaziantep’te oto tamir ustası H.A., alacak meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını otomobilde tabancayla vurarak öldürdü. Park halindeki araçta kanlar içinde bulunan Ergün Gündüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansu Akalp

Gaziantep’te oto tamir ustası H.A. (33) alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Ergün Gündüz’ü otomobilde tabancayla vurup öldürdü.

ARKADAŞI TARAFINDAN OTOMOBİLDE TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, dün öğle saatlerinde Savcılı Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki araçta kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede cesedin Ergün Gündüz’e ait olduğu belirlendi. Gündüz’ün cenazesi, morga kaldırıldı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.A.'yı gözaltına alındı. H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ergün Gündüz'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

