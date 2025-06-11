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Alacak verecek kavgasında kan aktı! Korkunç anlar saniye saniye kamerada... Kendisini vuran patronunu öldürdü

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Melih Kadir Yılmaz

Pendik'te kameralara yansıyan alacak verecek kavgasında kan aktı. Müteahhit Aykut Karagöz ile çalışanı Hamza K. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Karagöz, çıkarttığı silah ile Hamza K.'yı vurdu. Hamza K., daha sonra Karagöz'ün elinden silahını aldı ve Karagöz'ü vurdu. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken, ekipler Hamza K.'yı yakaladı. İşte kanlı olayın detayları...

Olay İstanbul’un Pendik ilçesi Sülüntepe Mahallesi'nden dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre müteahhit Aykut Karagöz ile çalışanı olan Hamza K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga tartışma çıktı.

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ÇALIŞANINI VURDU

Tartışmanın ardından Hamza K. odayı terk etti ancak kısa bir süre sonra odaya geri girdi. Bu sırada çekmecede bulunan silahlarını alan müteahhit Aykut Karagöz Hamza K.'yı vurdu.

BOĞUŞUP ELİNDEN SİLAHI ALDI

Yaralanan Hamza K., iki elinde silah olan Karagöz ile boğuşmaya başladı. Yaşanan arbede sırasında Hamza K., Karagöz'ü vurarak yaraladı.

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İKİSİNİN TOPLAMDA 13 SUÇ KAYDI VAR

Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre olay esnasında ilk silahı çeken ve 5 suç kaydı olduğu öğrenilen müteahhit Aykut Karagöz vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. 8 suç kaydı bulunduğu ve Karagöz'ün yanında çalıştığı öğrenilen Hamza K. omzu ve ayağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 45 yaşındaki Müteahhit Aykut Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, farklı kalibrelerde toplam 4 adet kovan, 1 adet fişek ile birlikte iki ruhsatsız tabanca ve yüklü şarjör ele geçirildi. HS2000 model ve SIG SAUER marka tabancalarla birlikte kurşunlar bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pendik kavga
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