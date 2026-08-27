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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Konya'da aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan bir grubun arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayan Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan A.Y. ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı 1

PARA MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1 YARALI

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu grup içerisinden ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs A.Y.'yi bıçakladı. A.Y. bıçak darbeleri aldığı sırada yanında bulunan silahını çıkartırken silah tutukluk yaparak ateş almadı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı 2

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde husumetli grubun karşılaşması, kavga etmesi ve bir şahsın bıçaklanması yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Konya
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