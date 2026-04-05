Aladağlar’da kartpostallık kış manzarası: Dağ keçileri dron ile görüntülendi

Niğde sınırlarında yer alan Aladağlar’da, sarp kayalıklarda yaşam süren dağ keçileri dron ile görüntülendi. Yaban hayatında kış manzarasında görüntülenen dağ keçileri, karla kaplı zorlu coğrafyada hayatta kalma mücadelesiyle dikkat çekti.

Yoğun kış şartları ve kar yağışı Niğde Aladağlar’da dağ keçilerinin beslenmek için alçak rakımlara inmesini sağladı. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Ebru Yıldırım, İstanbul’dan yola çıkarak ekibi ile birlikte uzun bir yolculuğun ardında Niğde’de dağ keçilerinin peşine düştü. Keçilerin izini süren ekip, alçak rakımlara inen dağ keçilerini görüntülemeyi başardı.

"Kış şartları nedeniyle aşağı rakımlara iniyorlar"
Çekim sürecine ilişkin bilgi veren Yıldırım, kışın etkisini artırmasıyla birlikte dağ keçilerinin yüksek kesimlerde beslenmekte zorlandığını belirterek, "Kar kalınlığının artmasıyla birlikte enerji kaybı yaşamamak için daha aşağı bölgelere iniyorlar. Bu da onları gözlemlemeyi ve görüntülemeyi daha mümkün hale getiriyor" dedi.

"İlk kez görüntülemek benim için çok heyecan vericiydi"
Dağ keçileriyle özel bir bağ kurduğunu ifade eden Yıldırım, "Dağcılık yaptığım için onları sık sık görüyordum ancak ilk kez kayıt altına alma fırsatı buldum. Uzun süren takip ve yürüyüşün ardından doğal ortamlarında görüntülemek benim için oldukça heyecan vericiydi. Onların davranışlarını bozmadan çekim yapmak en önemli önceliğimdi" diye konuştu.
Zorlu doğa şartlarına rağmen gerçekleştirilen çekimlerde, keçilerin sarp kayalıklarda ustalıkla hareket ettiği anlar havadan da kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler, Aladağlar’daki yaban hayatının kış şartlarındaki mücadelesini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

