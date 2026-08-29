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Alanya’da alevlere teslim olan dairede 3 çocuk dumandan etkilendi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Alanya’da alevlere teslim olan dairede 3 çocuk dumandan etkilendi

Yangın, saat 14.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Daireden alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Alanya’da alevlere teslim olan dairede 3 çocuk dumandan etkilendi 1

Alanya’da alevlere teslim olan dairede 3 çocuk dumandan etkilendi 2

Alanya’da alevlere teslim olan dairede 3 çocuk dumandan etkilendi 3

Alanya’da alevlere teslim olan dairede 3 çocuk dumandan etkilendi 4

Alanya’da alevlere teslim olan dairede 3 çocuk dumandan etkilendi 5

Alanya’da alevlere teslim olan dairede 3 çocuk dumandan etkilendi 6

Alanya’da alevlere teslim olan dairede 3 çocuk dumandan etkilendi 7

Alanya’da alevlere teslim olan dairede 3 çocuk dumandan etkilendi 8


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Alanya
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