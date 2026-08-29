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KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yeğenini Londra'da son yolculuğuna uğurladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeğeni ve Londra Türk toplumunun tanınmış isimlerinden Münir Hasan Tatar, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yeğenini Londra'da son yolculuğuna uğurladı
Cansu Çamcı

PALMERS Green Mosque’ta, kılınan cenaze namazın ardından Tatar’ın cenazesi Trent Park Cemetery’de, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yeğenini Londra da son yolculuğuna uğurladı 1

Cenaze törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, Dr. Teoman Sırrı (MBE), Dr. Tahsin Bilginer, Hafız Mustafa 1864 CEO’su Avni Ongurlar, Y.K. Üyesi Emre Ongurlar, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Karahasan, Ersin Çelebi, Alara Ayyıldız, Psikolog Semra Eren Nijhar, Olay Gazetesi Sahibi Nural Ezel, Konsey Başkanı Kenan Nafi, ATMB Başkanı Vehbi Keleş, iş insanları Osman Cinik, Ahmet Üstünsürmeli, İbrahim Uzun, Kazım Akkuş, Mehmet Halim Yaşar, Erkan Aksu, Şener Gökçe, Akın Ünsal, Mustafa Can, Bilal Hüseyin, Ateş Tuncer, İlhamı Özkan, Kemal Soyer ve sevenleri katıldı.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yeğenini Londra da son yolculuğuna uğurladı 2

‘BİZ ONUNLA HEP AYNI YOLLARDA YÜRÜDÜK’

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeğeni Münir Hasan Tatar’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır temennisinde bulundu. Ersin Tatar, “Biz onunla hep aynı yollarda yürüdük. Barış harekâtında aynı odadaydık, beraber kucaklaştık, beraber ağladık. Ticarete, ekonomiye yön veren bir kardeşimizdir ama benim için çok önemli olan KKTC’ye olan bağlılığı, köklerimizi, milli değerlerimizi her zaman önemsemiş değerli bir kişi olmasıydı. Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz, önemli olan arkamızda bıraktıklarımızdır. Mekânın cennet olsun” dedi.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yeğenini Londra da son yolculuğuna uğurladı 3

DEĞERLİ ANISI TOPLUMUMUZLA BİRLİKTE YAŞATILACAK

Merhumun oğlu Serkan Tatar ise babasının zekâsı, becerisi, öngörüsü ve tecrübesiyle pek çok kişiye yol gösteren bir kişi olduğunu söyleyerek, “Eminim bugün burada bulunan hemen herkes bir noktada onun bilgeliğinden faydalanmıştır” dedi.
Büyükelçi Osman Koray Ertaş da yaptığı konuşmada, “Toplumumuzun müstesna şahsiyetlerinden birinin son yolculuğunda birlikteyiz. Hem şahsen hem Londra Büyükelçisi olarak kendisinden son derece razı olarak onu uğurluyorum. Anısını toplumumuzla birlikte yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Son konuşmacı Dr. Teoman Sırrı’da merhuma rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yeğenini Londra da son yolculuğuna uğurladı 4

MÜNİR HASAN TATAR KİMDİR?

İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumunun tanınmış isimlerinden, Londra’da faaliyet gösteren M.Tatar & Associates firmasının kurucusu ve sahibi Münir Hasan Tatar, Londra’daki Türk toplumunun yakından tanıdığı bir iş insanıydı.

Uzun yıllar boyunca muhasebe ve mali danışmanlık alanında hizmet veren Tatar evliydi, bir oğlu ile bir kızı vardı. Kurucusu olduğu M. Tatar & Associates, yıllar boyunca Londra’da faaliyet gösteren çok sayıda Türk ve Kıbrıslı Türk işletmesine, ailelere ve girişimcilere muhasebe ve finans alanlarında hizmet sundu. Münir Hasan Tatar, yalnızca mesleki çalışmalarıyla değil, İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumuna verdiği destek ve katkılarıyla da tanınıyordu.

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Ersin Tatar
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