Şanlıurfa’da 9 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 9 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır