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Kuzuyayla’da 905 sporcu zirve için yarıştı: Ödüller sahiplerini buldu

Kartepe Kuzuyayla’da 905 sporcu, zirveye ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkurlarda nefes kesen yarışın ardından Kocaeli Ultra Trail’in şampiyonları belli oldu, dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Kuzuyayla’da 905 sporcu zirve için yarıştı: Ödüller sahiplerini buldu

Kocaeli Ultra Trail, Kartepe Kuzuyayla’da 905 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Ultra Trail yarışması kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 905 sporcuyu Kuzuyayla’da ağırlayan büyükşehir belediyesi, sporun yanı sıra gerçekleştirdiği birbirinden renkli etkinlikler ve grup Bitinya konseri ile katılımcılara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Kuzuyayla’da 905 sporcu zirve için yarıştı: Ödüller sahiplerini buldu 1

KUZUYAYLA’DA 905 SPORCU ZİRVE İÇİN YARIŞTI

Kocaeli Büyükşehir; etkinlik alanında gerçekleştirdiği atölyeler, bilgi yarışması, sanal gerçeklik deneyim alanı ve izci oyunları ile yarışmaya renk katmayı başardı.

Kuzuyayla’da 905 sporcu zirve için yarıştı: Ödüller sahiplerini buldu 2

KIYASIYA YARIŞ

Doğanın uyumu, mücadele ve tutkunun gözler önüne serildiği Kocaeli Ultra Trail yarışmasında 905 sporcu; dayanıklılığını, cesaretini ve sınırlarını test etti. Sabah 07.00’da 4’ü yabancı 149 sporcunun katılımıyla start alan 50K Sisler Dağı etabı daha sonra 10’u yabancı 756 sporcunun katıldığı 15K Geyik Patikası ile devam etti.

Kuzuyayla’da 905 sporcu zirve için yarıştı: Ödüller sahiplerini buldu 3

Kuzuyayla’da 905 sporcu zirve için yarıştı: Ödüller sahiplerini buldu 4
Kartepe’nin zorlu parkurlarında yola çıkan 905 sporcu büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Genel klasmanda kadınlar ve erkekler kategorisinde bitiş çizgisine ulaşan ilk 10 yarışmacıya ödülleri törenle takdim edildi. Genel klasmanda birinciler 41 bin, ikinciler 35 bin, üçüncüler ise 30 bin TL’lik ödül kazandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe koşu
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