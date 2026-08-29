HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uşak'ta iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Öte yandan, yangında çatıda hasar oluştu.

Uşak'ta iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Ünalan Mahallesi İkinci Ekiz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen yangın tüm çatıyı sardı.

Uşak ta iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü 1

UŞAK'TA EVİN ÇATISINDA YANGIN PANİĞİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Uşak Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale sonucu yangın başka binalara sıçramadan söndürüldü.

Uşak ta iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü 2

Öte yandan, yangında çatıda hasar oluştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendiOsmaniye’de hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Susurluk’ta yangından etkilenen ormanlık alan yeniden yeşillendirilecekSusurluk’ta yangından etkilenen ormanlık alan yeniden yeşillendirilecek

Anahtar Kelimeler:
yangın Uşak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.