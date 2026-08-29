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Gaziantep'te 2 otomobil kavşakta çarpıştı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, araçlarda bulunan 6 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Gaziantep'te 2 otomobil kavşakta çarpıştı

Kaza, İslahiye ilçesi Biberli Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, O.Ç. (67) kontrolündeki 27 SU 959 plakalı araç kavşakta dönüş yapmaya çalıştığı sırada Hassa istikametinden Nurdağı yönüne seyir halinde olan N.Ç. (32) yönetimindeki 31 AHM 73 plakalı araçla çarpıştı.

Gaziantep te 2 otomobil kavşakta çarpıştı 1

İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 2 araçtaki toplam 6 kişi olayı yara almadan atlatırken araçlarda maddi hasar oluştu.
Gaziantep te 2 otomobil kavşakta çarpıştı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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